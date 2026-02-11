ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 108 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 10 февраля до 07:00 мск 11 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили три беспилотника над территорией Астраханской области, по два — над Брянской областью, Калмыкией и Татарстаном. Еще по одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областей. Такое же число дронов уничтожено над акваторией Азовского моря, Крымом и Республикой Северная Осетия.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.