Минобороны отчиталось об уничтожении целой армады дронов ВСУ Минобороны РФ: средства ПВО сбили 48 украинских дронов за три часа

Российская ПВО перехватила и уничтожила 48 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Работа была проведена в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Ранее начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сидор рассказал, что ВСУ направляют беспилотники на промышленные объекты, порты и карьеры. По его словам, украинские подразделения используют эшелонированную схему запуска ударных дронов.

До этого брянский губернатор Александр Богомаз сообщил: при атаке беспилотников ВСУ на регион были ранены два мирных жителя — их госпитализировали. Также повреждено пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня, уточнил он.

Кроме того, Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке украинских беспилотников. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что в результате ударов повреждено несколько зданий и возник пожар в магазине.