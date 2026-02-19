Зимняя Олимпиада — 2026
Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область

Богомаз: два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ под Брянском

Два мирных жителя получили ранения при атаке дронов на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Он уточнил, что ВСУ били по региону реактивными БПЛА.

При атаке врага на нашу область есть последствия. В результате очередной массированной атаки реактивными БПЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района, к сожалению, ранены два мирных жителя, — отметил он.

Богомаз добавил, что пострадавшие мужчины госпитализированы. Кроме того, повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня.

До этого стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно.

Атакам дронов также подвергся поселок Волна, где после налета вспыхнули складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Губернатор Вениамин Кондратьев также подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека.

