Губернатор Севастополя сообщил о ночной атаке БПЛА Силы ПВО сбили более 26 беспилотников при атаке на Севастополь

Силы противовоздушной обороны сбили 26 беспилотников при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на 20 февраля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. В отражении удара участвовали подразделения ПВО и силы Черноморского флота.

Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ. В общей сложности сбито более 26 БПЛА, — говорится в сообщении.

По данным Развожаева, дроны были начинены металлическими поражающими элементами. Как пояснил глава города, такие боеприпасы действуют по принципу шрапнели. При взрыве металлические шарики разлетаются с высокой скоростью, что значительно увеличивает радиус поражения и создает угрозу для жителей, жилых домов и гражданского транспорта.

Развожаев также сообщил, что в результате удара погиб 30-летний мужчина. Он добавил, что повреждения зафиксированы в двух районах города — выбиты стекла в многоэтажках и пострадали шесть частных домов. Сигнала отбоя воздушной тревоги пока нет, жителей просят оставаться в укрытиях, заключил губернатор.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны ликвидировали свыше сотни беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. По данным ведомства, воздушной атаке подверглись шесть субъектов страны.