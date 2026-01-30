Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 12:23

Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер

Безэкипажный катер ВСУ Безэкипажный катер ВСУ Фото: Социальные сети
Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в ходе недельной операции, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, ВС России за неделю поразили три украинские боевые машины РСЗО.

Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ, — заявили в министерстве.

В Минобороны РФ также проинформировали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 18 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, семь и пять БПЛА уничтожили над территориями Брянской области и Крыма соответственно, по два — над Черным морем и Ростовской областью.

Ранее стало известно, что за последнюю неделю российские военные нанесли семь ударов по предприятиям оборонной промышленности Украины. Как заявили в МО, они стали ответом на украинские атаки по гражданским объектам на территории России.

До этого ВС РФ уничтожили ударные вертолеты Ми-24 и Ми-8 с помощью беспилотников «Герань» вблизи аэродрома Канатово в Кировоградской области. Эти вертолеты считаются самыми ценными в арсенале ВСУ.

