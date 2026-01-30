Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 07:28

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 18 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 18 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 18 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, семь и пять БПЛА уничтожили над территориями Брянской области и Крыма соответственно, по два — над Черным морем и Ростовской областью. Еще по одному беспилотнику сбили над Астраханской и Курской областями.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Днем 28 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 12 — над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник сбили над Курской областью.

Также украинские военнослужащие провели артиллерийский обстрел населенного пункта в Херсонской области. По словам главы муниципального округа Павла Филипчука, было зафиксировано шесть ударов по территории поселка Любимовка Каховского округа.

БПЛА
Брянская область
Минобороны РФ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции указали на признание Западом поражения в конфликте на Украине
Россиянка задушила маленького сына
Украинского банкира убили в Милане
Единый рейтинг автошкол начнет работу в России
В МИД РФ показали, на что пошла Германия ради политической конъюнктуры
Каллас призналась, каким человеком она хочет стать в будущем
Раскрыта зарплата директора интерната, где погибли девять человек
Миронов призвал сделать коммерческие трассы бесплатными для ряда россиян
Схватка с «Бабой-ягой», массовая сдача в плен: новости СВО к утру 30 января
Автомобиль разорвало надвое при лобовом ДТП в Кемеровской области
Стало известно, признал ли вину фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО
«Осуждаем»: Куба ответила на топливную блокаду со стороны США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 января
27 женщин спасли от сексуального рабства в Испании
В МИД РФ отреагировали на враждебную политику Прибалтики против посольств
Маск может объединить две известные компании
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 18 БПЛА
Власти Петербурга объяснили проверку телефонов в метро
Российский военный создал для сослуживцев уникальное боевое пончо
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.