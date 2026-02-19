Британская консалтинговая фирма стала жертвой «проклятия Эпштейна»

Британская консалтинговая компания Global Counsel, которую создал бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон, разорилась, пишет Financial Times. Причина — финансовые проблемы после публикации файлов про осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна.

В четверг, 19 февраля, директора компании Арчи Норман и Ребекка Парк сказали сотрудникам, что бизнес рухнул из-за «наследия Мандельсона». Фирму передадут под внешний контроль 20 февраля.

Клиенты начали уходить, когда узнали, что Мандельсон советовался с Эпштейном, когда запускал бизнес в 2010 году. На прошлой неделе уволился сооснователь компании Бенджамин Уэгг-Проссер. Он тоже обсуждал дела с Эпштейном, пока тот сидел под домашним арестом в Нью-Йорке.

Мандельсон давно отошел от дел, но у него осталась большая доля в компании. В Global Counsel работает больше 100 человек в Берлине, Брюсселе, Вашингтоне, Дохе, Лондоне и Сингапуре. От сотрудничества уже отказались Barclays, Tesco и Английская премьер-лига.

Ранее телерадиокомпания BBC сообщила, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзора задержали в Великобритании. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями на фоне расследования его контактов с Эпштейном. К дому бывшего принца в Сандрингеме прибыло несколько полицейских машин.