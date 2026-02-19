Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 18:47

Британская консалтинговая фирма стала жертвой «проклятия Эпштейна»

FT: Global Counsel передадут во внешнее управление из-за связей с Эпштейном

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Британская консалтинговая компания Global Counsel, которую создал бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон, разорилась, пишет Financial Times. Причина — финансовые проблемы после публикации файлов про осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна.

В четверг, 19 февраля, директора компании Арчи Норман и Ребекка Парк сказали сотрудникам, что бизнес рухнул из-за «наследия Мандельсона». Фирму передадут под внешний контроль 20 февраля.

Клиенты начали уходить, когда узнали, что Мандельсон советовался с Эпштейном, когда запускал бизнес в 2010 году. На прошлой неделе уволился сооснователь компании Бенджамин Уэгг-Проссер. Он тоже обсуждал дела с Эпштейном, пока тот сидел под домашним арестом в Нью-Йорке.

Мандельсон давно отошел от дел, но у него осталась большая доля в компании. В Global Counsel работает больше 100 человек в Берлине, Брюсселе, Вашингтоне, Дохе, Лондоне и Сингапуре. От сотрудничества уже отказались Barclays, Tesco и Английская премьер-лига.

Ранее телерадиокомпания BBC сообщила, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзора задержали в Великобритании. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями на фоне расследования его контактов с Эпштейном. К дому бывшего принца в Сандрингеме прибыло несколько полицейских машин.

Великобритания
компании
бизнес
Джеффри Эпштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чуть на дурку не уехал»: клиенты украинского банка проснулись без денег
«Совсем больная»: Тодоренко сняла на видео мучившегося от судорог Топалова
В российской школе рухнул потолок
«Вполне естественно»: политолог о «медиавойне» Зеленского и Залужного
Текстиль против бессонницы: как ткани помогают засыпать быстрее
Комедия об СВО, отказ от дочери, алименты: как живет Александр Головин
Потерпевшие потребовали самого сурового наказания для террористов «Крокуса»
Трамп признал недовольство Европы из-за поддержки Орбана с его стороны
«Практически невозможно»: Мерц сделал громкое заявление о Путине
Над Краснодаром «закрыли» небо ради безопасности
Британская консалтинговая фирма стала жертвой «проклятия Эпштейна»
Синоптик назвала сроки окончания снегопада в Москве
Посадил на грязную тряпку и насиловал: внучка хочет засадить сводного деда
Трамп дал оценку своим отношениям с Путиным
Спальня без стресса: какие фактуры работают на глубокий отдых
Женщина бросила собаку ради рейса
«Больше головной боли»: генерал о проблемах ВСУ с иностранными пилотами
Полиция и Росгвардия поймали подозреваемых в контрабанде оружия
Экс-премьер Британии решил сотрудничать с полицией по делу брата короля
Власти РФ надеются на закон о «российской полке» для магазинов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.