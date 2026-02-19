Аэропорты Москвы обслужили свыше 700 рейсов вопреки аномальному снегопаду

Аэропорты Московского региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили более 700 авиарейсов с начала суток, несмотря на аномальный снегопад, заявили в пресс-службе Минтранса России. По информации ведомства, было отменено 34 рейса.

Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили с начала суток 706 рейсов: 369 на вылет и 337 на прилет, — говорится в сообщении.

На запасные аэродромы ушли восемь самолетов. В числе отмененных рейсов шесть принадлежали иностранным авиакомпаниям. Более чем на два часа задержались 50 рейсов, уточнили в Минтрансе. Там отметили, что сильный снегопад продлится в регионе до 20 февраля и продолжит вносить коррективы в работу авиатранспорта.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что снегопад в Москве не закончится в ближайшее время, а наоборот, только усилится. По ее словам, до начала календарной весны столицу будет заметать. Осадки прекратятся только в марте.

До этого стало известно, что из-за метели пробки в Москве достигли девяти баллов. Вечером 19 февраля заторы наблюдаются на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города. Кроме того, машины стоят на Кремлевской набережной, Тверской улице, Пречистенке, Новом Арбате и Страстном бульваре.