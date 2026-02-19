«Изгонят короля островов»: Нострадамус предсказал крах Виндзоров

Пока весь мир обсуждает арест бывшего принца Эндрю, в Сети нашли пугающее пророчество французского астролога Мишеля Нострадамуса. В одном из зашифрованных четверостиший XVI века обнаружили строки о королевской семье. Какое будущее ясновидящий предсказал Виндзорам и при чем здесь остров Джеффри Эпштейна?

Кого Нострадамус называл «Королем Островов»

Британская пресса в шоке: брат короля Карла III — принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор — арестован по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации сети сексуального рабства. 66-летнего сына покойной Елизаветы II подозревают в «злоупотреблениях служебным положением».

Напомним: ранее Эндрю отказался от королевских обязанностей и титулов после обвинений Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что была изнасилована им на острове Эпштейна. В апреле прошлого года женщина покончила с собой.

Недавно в прессе появились снимки из «файлов Эпштейна», где видно, как Эндрю наклонился над лежащей без движения девушкой и вступил с ней в физический контакт. После было найдено письмо, в котором Джеффри Эпштейн написал: «Мне очень понравилось видео с пытками».

В связи с этим всплыло забытое пророчество Мишеля Нострадамуса, в котором он, по мнению исследователей, описал мрачное будущее британской монархии и упомянул таинственные «острова».

«Из-за того, что они не одобрили его развод,

Человек, которого позже сочтут недостойным,

Народ изгонит Короля Островов,

Его заменит человек, который никогда не ожидал стать королем», — говорится в катрене.

Принц Гарри Фото: Stephen Lock/i-Images/Global Look Press

Станет ли Гарри королем Великобритании

Британский писатель Марио Ридинг считает, что в четверостишии говорится именно о королевской семье. В 2005 году Ридинг опубликовал книгу «Нострадамус: Полные пророчества о будущем», где сделал то, что не удавалось никому ранее, — не просто перевел катрены, а наложил их на реальную историю Виндзоров.

Ридинг предположил, что пророчество описывает смерть королевы Елизаветы II, последующее недолгое правление ее сына Карла III и возможность его досрочного ухода с трона.

«Чарльз согласится отречься от престола в пользу своего старшего сына, принца Уильяма», — говорится в книге.

Далее Ридинг предполагает невероятное: если с Уильямом что-то случится или он откажется, трон по умолчанию перейдет к принцу Гарри, который станет королем Генрихом IX.

Но главный вопрос, который сегодня мучает исследователей: кого Нострадамус называл «Королем Островов»? И не может ли это быть связано со скандальным островом Эпштейна, где разворачивалась трагедия с участием принца Эндрю?

Принц Эндрю Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внуки погубят королевство

Исследователи также обращают внимание на катрен Нострадамуса 8.97:

«У великой державы больше не будет короля,

Правила утратят свою силу,

Царство, которое больше не растет, увидит,

Как изменится порядок вещей»

На одном из конспирологических форумов появилась интерпретация, связывающая этот катрен с внуками королевы:

«Трое прекрасных детей рождаются у побережья. Они погубят народ, когда достигнут совершеннолетия. Они изменят королевство, и вы не увидите его роста».

Согласно этой версии, речь может идти о детях принца Уильяма — Джордже, Шарлотте и Луи. Именно им, по мнению толкователей, суждено стать свидетелями или участниками финала британской монархии.

Пока Букингемский дворец хранит молчание, а принц Эндрю готовится к суду, интернет раскалывают теории заговора. Совпадение или нет, но строки Нострадамуса, написанные 500 лет назад, сегодня звучат как приговор: «Король Островов будет изгнан силой... заменен тем, у кого не будет знака короля».

Вопрос о том, кто может занять трон, остается открытым. Среди версий, которые обсуждаются в медиа и социальных сетях: принц Гарри или вовсе упразднение монархии как института. Официальных подтверждений ни одной из этих гипотез нет.

