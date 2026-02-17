Зимняя Олимпиада — 2026
Нейросеть расшифровала предсказание Нострадамуса для России

Нейросеть предсказала крах Франции и появление центра силы в Москве

Гравюра XVIII века с изображением Нострадамуса Гравюра XVIII века с изображением Нострадамуса Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Нейросеть платформы YesChat.ai проанализировала катрены средневекового провидца Нострадамуса и пришла к выводу, что в конце 2026 года юго-восток Великобритании и Лондон могут уйти под воду. Вслед за природным катаклизмом алгоритм прогнозирует масштабный конфликт с «Аузонией» — предполагаемым военным союзом Италии, Испании и Греции, который бросит вызов Великобритании.

Для Франции ИИ подготовил не менее мрачный прогноз: к 2027 году страну могут захлестнуть массовые протесты и политическая нестабильность. Анализ цифровой логики указывает на ослабление внутренней власти и усиление влияния США, что превратит государство в арену геополитической турбулентности.

Особое внимание нейросеть уделила пророчествам о Восточной Европе, соотнеся упоминание 50-й параллели из писем Нострадамуса с территорией России. Нейросеть пришла к выводу, что в ближайшие годы в Москве сформируется новый глобальный центр силы, который позволит стране значительно укрепить свои позиции на мировой арене.

Самым тревожным аспектом исследования стала интерпретация образа «кораблей-трезубцев», в которых алгоритм распознал современные баллистические ракеты. Детальный разбор катрена 5/62 привел разработчиков к версии о возможном применении тактического ядерного оружия на Ближнем Востоке. Несмотря на пугающую точность анализа, инженеры напоминают, что выводы являются лишь результатом сопоставления исторических текстов с алгоритмическими моделями вероятности.

Ранее хорватский колумнист Зекериях Смайич при помощи ИИ сформулировал свой «алгоритмический мирный договор» по Украине. Журналист пришел к выводу, что за четыре года противостояния традиционные политические методы исчерпали себя, поэтому возникла необходимость в непредвзятом анализе данных.

