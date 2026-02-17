Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 08:56

ИИ спрогнозировал перелом в украинском конфликте

Geopolitika.news: ИИ допустил продолжение боев на Украине до августа 2027 года

Хорватский колумнист Зекериях Смайич обратился к искусственному интеллекту с просьбой разработать «алгоритмический мирный договор» по Украине, сообщает портал Geopolitika.news. Журналист пришел к выводу, что за четыре года противостояния традиционные политические методы исчерпали себя, поэтому возникла необходимость в непредвзятом анализе данных.

По прогнозу нейросети, 2026 год станет переломным моментом в конфликте из-за растущего внутреннего напряжения. Алгоритм определил текущее состояние ситуации как патовое, указав на «глубокую усталость участников». Как уточнил журналист, ИИ считает вероятным «обоюдное истощение сил», хотя с обеих сторон есть желание поскорее закончить вооруженный конфликт. При этом расчеты системы показывают, что боевые действия могут затянуться до августа 2027 года. Ключевым фактором эскалации или затягивания сроков ИИ назвал возможное смещение зоны активных интересов в сторону Одессы.

В итоговом анализе искусственный интеллект охарактеризовал происходящее как конфликт «геополитических ценностей». По мнению машины, окончательное завершение кризиса возможно лишь при условии, что Евросоюз и его международные партнеры возьмут на себя полную политическую и экономическую ответственность за дальнейшую судьбу республики.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал украинские власти проявить оперативность и сговорчивость в вопросах мирного урегулирования в преддверии встреч в Женеве. Он подчеркнул прямую заинтересованность Вашингтона в скорейшем начале диалога и рекомендовал Украине незамедлительно сесть за стол переговоров.

