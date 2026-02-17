«Мы хотим»: Трамп посоветовал Киеву поскорее проявить сговорчивость

Президент США Дональд Трамп призвал Украину быстрее проявлять сговорчивость в мирном урегулировании. С таким заявлением он выступил 16 февраля, комментируя предстоящие встречи в Женеве, его слова передает пресс-служба Белого дома.

Он подчеркнул, что Украине лучше побыстрее прийти за стол переговоров. Вашингтон заинтересован в участии украинских властей в диалоге, подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре станет одной из тем предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Идея «энергетического перемирия» обсуждается на фоне продолжающихся взаимных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Участие в мероприятии примет и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Кроме того, политик и писатель Ги Меттан заявил, что Швейцария может вернуть себе статус нейтрального посредника в украинском конфликте. По его словам, стране стоит проявить политическую смелость и выступить с собственными мирными инициативами. Текущая ситуация складывается благоприятно для активизации внешней политики Берна.