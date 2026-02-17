ВВС Украины пополнились наемниками из США и Голландии на F-16

Истребители F-16, переданные Украине, пилотируют летчики из США и Нидерландов, передает Intelligence Online. По сообщению источника, для прикрытия Киева сформировали смешанную эскадрилью.

В нее вошли украинские военные, а также американские и голландские пилоты, имеющие боевой опыт на Ближнем Востоке и в Афганистане. При этом они не имеют официальных воинских званий.

Иностранцы заключили временные контракты. Отмечается, что они не входят в штат украинских вооруженных сил.

Ранее стало известно, что авиабаза Васильков в Киевской области, подвергшаяся ракетному удару, служила местом дислокации американских истребителей F-16AM. Источник утверждал, что аэродром активно эксплуатировался украинскими силами в качестве оперативной точки базирования. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого появилась видеозапись, на которой, предположительно, зафиксировано уничтожение истребителя F-16 американского производства на территории Украины. Удар по аэродрому в районе города Миргорода Полтавской области был нанесен Вооруженными силами России.