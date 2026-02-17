Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 05:44

ВВС Украины пополнились наемниками из США и Голландии на F-16

IO: переданными Украине F-16 управляют пилоты из США и Нидерландов

F-16 F-16 Фото: Tyler Woodward/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Истребители F-16, переданные Украине, пилотируют летчики из США и Нидерландов, передает Intelligence Online. По сообщению источника, для прикрытия Киева сформировали смешанную эскадрилью.

В нее вошли украинские военные, а также американские и голландские пилоты, имеющие боевой опыт на Ближнем Востоке и в Афганистане. При этом они не имеют официальных воинских званий.

Иностранцы заключили временные контракты. Отмечается, что они не входят в штат украинских вооруженных сил.

Ранее стало известно, что авиабаза Васильков в Киевской области, подвергшаяся ракетному удару, служила местом дислокации американских истребителей F-16AM. Источник утверждал, что аэродром активно эксплуатировался украинскими силами в качестве оперативной точки базирования. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого появилась видеозапись, на которой, предположительно, зафиксировано уничтожение истребителя F-16 американского производства на территории Украины. Удар по аэродрому в районе города Миргорода Полтавской области был нанесен Вооруженными силами России.

Украина
истребители
наемники
F-16
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы банальные симптомы, говорящие о заражении ВИЧ
Попытки Европы участвовать в женевских переговорах не увенчались успехом
Порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ могут изменить
Меню для мозга: какие продукты помогут справиться с зимней хандрой
«Есть заинтересованность»: стало известно, когда Украина лишится помощи
У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3
В Москве назвали грабежом попытки посягнуть на российские активы
Врач ответила, как быстро вылечить насморк в домашних условиях
Россиян призвали не беспокоиться из-за прихода ИИ на рынок труда
Психиатр развеял крайне опасный миф о степенях тяжести наркотиков
Гастроэнтеролог рассказала, что делать при переедании
Провал ВСУ в Сумской области: ВС РФ разгромили «полк смерти» Зеленского
Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на 23 Февраля
Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров
Не рубить деревья, не копать: 10 штрафов, которые грозят дачникам в 2026-м
В российском аэропорту ввели временные ограничения
Артиллеристы ВС РФ превратили бронемашину ВСУ в груду металла
В Махачкале запустили режим повышенной готовности
Россиянам рассказали о главных признаках лжерелигии
ВВС Украины пополнились наемниками из США и Голландии на F-16
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.