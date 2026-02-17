Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 05:32

Американца посадили в России за попытку вывезти запчасти к АК

Американца посадили в РФ за попытку вывезти запчасти к автомату Калашникова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский суд приговорил гражданина США Роберта Мао к четырем годам колонии общего режима, передает ТАСС. Американца признали виновным в попытке контрабанды запчастей к автомату Калашникова и карабину «Сайга».

Признать Мао Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение на территории РФ основных частей огнестрельного оружия), и назначить наказание в виде лишения свободы на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в отношении Мао Роберта — оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказано в документе.

Защита калифорнийца не смогла обжаловать решения столичных судов, приговор вступил в силу. Изъятые у Мао части огнестрельного оружия конфискованы.

Ранее сотрудники УФСБ задержали жителя Петербурга за отправку бронепластины в Белоруссию. Изделие относится к продукции двойного назначения.

До этого сотрудники таможенной службы России задержали в аэропорту Шереметьево гражданку России из-за незадекларированных украшений. Как передает пресс-служба ФТС, драгоценности Cartier оценили в 34 млн рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей за эти украшения составила более 9,9 млн рублей.

контрабанда
запчасти
Москва
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы банальные симптомы, говорящие о заражении ВИЧ
Попытки Европы участвовать в женевских переговорах не увенчались успехом
Порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ могут изменить
Меню для мозга: какие продукты помогут справиться с зимней хандрой
«Есть заинтересованность»: стало известно, когда Украина лишится помощи
У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3
В Москве назвали грабежом попытки посягнуть на российские активы
Врач ответила, как быстро вылечить насморк в домашних условиях
Россиян призвали не беспокоиться из-за прихода ИИ на рынок труда
Психиатр развеял крайне опасный миф о степенях тяжести наркотиков
Гастроэнтеролог рассказала, что делать при переедании
Провал ВСУ в Сумской области: ВС РФ разгромили «полк смерти» Зеленского
Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на 23 Февраля
Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров
Не рубить деревья, не копать: 10 штрафов, которые грозят дачникам в 2026-м
В российском аэропорту ввели временные ограничения
Артиллеристы ВС РФ превратили бронемашину ВСУ в груду металла
В Махачкале запустили режим повышенной готовности
Россиянам рассказали о главных признаках лжерелигии
ВВС Украины пополнились наемниками из США и Голландии на F-16
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.