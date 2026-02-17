Американца посадили в России за попытку вывезти запчасти к АК

Московский суд приговорил гражданина США Роберта Мао к четырем годам колонии общего режима, передает ТАСС. Американца признали виновным в попытке контрабанды запчастей к автомату Калашникова и карабину «Сайга».

Признать Мао Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение на территории РФ основных частей огнестрельного оружия), и назначить наказание в виде лишения свободы на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в отношении Мао Роберта — оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказано в документе.

Защита калифорнийца не смогла обжаловать решения столичных судов, приговор вступил в силу. Изъятые у Мао части огнестрельного оружия конфискованы.

Ранее сотрудники УФСБ задержали жителя Петербурга за отправку бронепластины в Белоруссию. Изделие относится к продукции двойного назначения.

До этого сотрудники таможенной службы России задержали в аэропорту Шереметьево гражданку России из-за незадекларированных украшений. Как передает пресс-служба ФТС, драгоценности Cartier оценили в 34 млн рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей за эти украшения составила более 9,9 млн рублей.