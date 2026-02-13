ФСБ задержала петербуржца за контрабанду оружия в Белоруссию

ФСБ задержала петербуржца за контрабанду оружия в Белоруссию

Сотрудники УФСБ задержали жителя Петербурга за отправку бронепластины в Белоруссию, сообщает «Фонтанка». Изделие относится к продукции двойного назначения.

Оперативники ФСБ выяснили, что обвиняемый занимался торговлей средствами индивидуальной бронезащиты, такими как бронежилеты, бронепластины и каски. Часть этой продукции, как установили следователи, была приобретена военнослужащими — участниками специальной военной операции.

При испытании изъятой бронепластины DKX выяснилось, что заявленная степень защиты не соответствует действительности. Пуля прошла сквозь материал, не встретив достаточного сопротивления.

Ранее сотрудники таможенной службы России задержали в аэропорту Шереметьево гражданку России из-за незадекларированных украшений. Как передает пресс-служба ФТС, драгоценности Cartier оценили в 34 млн рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей за эти украшения составила более 9,9 млн рублей.

До этого в Санкт-Петербурге таможенники пресекли деятельность преступной группы, незаконно ввозившей в город табачную продукцию без маркировки. Пятеро подозреваемых были задержаны прямо во время разгрузки прибывшей из Москвы фуры.