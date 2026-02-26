Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 10:53

Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники

ФСБ поймала москвича на контрабанде двигателей для военной техники

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кургане помешали незаконно вывезти девять дизельных двигателей, которые могли бы использоваться при создании вооруженной техники, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Московской области, передает ТАСС.

По данным следствия, руководитель столичной коммерческой компании через посредника купил двигатели в Курганской области, чтобы отправить их в Казахстан. На границе в пункте пропуска «Петухово» груз задержали из-за отсутствия необходимых документов. По техническим характеристикам двигатели относятся к продукции двойного назначения, но предприниматель не получил лицензию на их вывоз и указал в декларации ложные данные.

В отношении мужчины возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда товаров двойного назначения). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее в Краснодарском крае задержали россиянина, завербованного украинской военной разведкой для поджога самолета на военном аэродроме. Мужчина самостоятельно вышел на связь с кураторами в мессенджере и по их заданию изготовил зажигательные смеси.

ФСБ
аресты
контрабанда
москвичи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это его наказало»: Мостовой о совмещении Карпина в «Динамо» и сборной РФ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков заявил о падении нефтегазовых доходов России
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе
Прохожие чудом спасли выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Королевская семья Британии: новости, Эндрю отправили под домашний арест?
«Получают удовольствие»: Мостовой раскрыл секрет успеха «выскочки» РПЛ
Наступление ВС России на Харьков 26 февраля: сотня трупов, бои в Купянске
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.