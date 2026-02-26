Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники ФСБ поймала москвича на контрабанде двигателей для военной техники

В Кургане помешали незаконно вывезти девять дизельных двигателей, которые могли бы использоваться при создании вооруженной техники, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Московской области, передает ТАСС.

По данным следствия, руководитель столичной коммерческой компании через посредника купил двигатели в Курганской области, чтобы отправить их в Казахстан. На границе в пункте пропуска «Петухово» груз задержали из-за отсутствия необходимых документов. По техническим характеристикам двигатели относятся к продукции двойного назначения, но предприниматель не получил лицензию на их вывоз и указал в декларации ложные данные.

В отношении мужчины возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда товаров двойного назначения). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее в Краснодарском крае задержали россиянина, завербованного украинской военной разведкой для поджога самолета на военном аэродроме. Мужчина самостоятельно вышел на связь с кураторами в мессенджере и по их заданию изготовил зажигательные смеси.