Стала известна дата похорон актера из «Бригады»

Актера театра и кино Владимира Довжика, известного по ролям в сериалах «Бригада», «Склифосовский» и «Интерны», похоронят 27 февраля на Востряковском кладбище в Москве, сообщила актриса Дарья Дроздовская в беседе с ТАСС. Артист скончался 24 февраля в возрасте 57 лет.

Отпевание Володи будет 27 февраля в 10:00. На Антиохийском подворье. Адрес: Архангельский пер., 15А, стр. 2. Далее — Востряковское кладбище. Ориентировочно [похороны пройдут] в 11:30, — уточнила Дроздовская.

Довжик окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина в 1993 году. За свою карьеру он принял участие в 105 проектах. Артист присоединился к труппе театра «Человек» в 1998 году. Он выступал не только как актер, но и как режиссер, поставив спектакли «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу». Кроме того, он исполнил одну из главных ролей в постановке «Искусство».

Ранее стало известно, что советскую актрису Наталью Климову, известную по роли в фильме «Снежная королева», похоронят на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме. Отпевание пройдет 27 февраля, в день рождения артистки. Она не дожила до 88-летия два дня.