В Госдуме решили «встряхнуть» Бундестаг из-за планов дать «ядерку» Киеву

Депутаты Госдумы проголосовали за направление обращения в Бундестаг на фоне риска передачи Украине ядерного оружия, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, решение было принято единогласно.

Единогласно принимается решение. Поправка поддержана о направлении данного обращения в Бундестаг ФРГ, — отметил он.

Кроме того, парламентарии одобрили отправку писем в парламенты Франции и Великобритании, ООН и Европарламент с предложением расследовать информацию о подготовке Парижа и Лондона к передаче Киеву оружия массового поражения и средств его доставки.

Володин добавил, что немецкое руководство, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, было осведомлено о планах Франции и Британии. При этом сам Мерц «отошел в сторону» и не стал участвовать в этих обсуждениях, подчеркнул спикер ГД.

Пускай все эти факты проверят наши коллеги из Бундестага, парламента Франции, Англии. Разберутся, ознакомятся с переписками, — резюмировал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительства Франции и Великобритании активно работают над решением вопросов, связанных с тайной передачей ядерного оружия Украине. По ее словам, Киеву планируют скрытно передать компоненты, оборудование и все необходимые технологии.