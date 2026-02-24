Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:03

Захарова заявила об активной подготовке Запада к передаче «ядерки» Киеву

Захарова: Британия активно готовится к передаче ядерного оружия Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Правительства Франции и Великобритании активно работают над решением вопросов, связанных с тайной передачей ядерного оружия Украине, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, Киеву планируют скрытно передать компоненты, оборудование и все необходимые технологии для атомного оружия. Усилия Лондона и Парижа направлены на то, чтобы появления такой бомбы в руках украинцев выглядело как результат их собственной разработки.

Лондон и Париж уже активно работают над решением соответствующих вопросов, предусматривающих скрытую передачу Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий, — заявила Захарова.

О планах Франции и Великобритании передать Киеву ядерную бомбу сообщили в Службе внешней разведки России. По данным ведомства, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя возможную передачу ядерного боеприпаса, заявил, что это потребует от западных стран поставок ракет, пусковых установок и систем наведения. По его словам, примером может служить французская боеголовка TN75, рассчитанная на применение с подводных лодок, которыми ВСУ не располагают.

Мария Захарова
ядерное оружие
Украина
Франция
Великобритания
