26 февраля 2026 в 13:03

Суд принял неожиданное решение по «банному» делу Гуфа

SHOT: суд отказался закрыть дело против Гуфа, несмотря на примирение сторон

Рэпер Алексей Долматов (GUF), обвиняемый в грабеже, перед началом заседания в Наро-Фоминском городском суде Рэпер Алексей Долматов (GUF), обвиняемый в грабеже, перед началом заседания в Наро-Фоминском городском суде Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Суд отказался прекращать уголовное дело в отношении рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), хотя стороны заявили о примирении, передает Telegram-канала SHOT со ссылкой на собственного корреспондента. Потерпевший простил музыканта и просил суд остановить преследование, однако получил отказ.

В своем последнем слове Гуф раскаялся в содеянном и принес извинения. При этом с журналистами он, как и прежде, общаться не стал и покинул зал суда без каких-либо комментариев.

Оглашение приговора ожидается через несколько часов. По информации авторов, рэперу может грозить наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что потерпевшим по делу проходит сотрудник банного комплекса, расположенного в подмосковных Горках. По версии следствия, в октябре 2024 года Долматов избил его, у пострадавшего также отняли телефон. Сам артист возместил ущерб банному комплексу, где устроил дебош.

Прежде Гуф не признал свою вину в деле о грабеже. Он заявил, что не совершал открытого хищения телефона. Второй фигурант дела — Геворк Саруханян — также отверг предъявленные обвинения. Согласно версии следствия, Долматов во время ссоры угрожал потерпевшему и дважды ударил его по лицу.

