26 февраля 2026 в 14:09

Орбан решил «натравить» особую миссию ЕС на Киев

Орбан призвал ЕС провести экспертную оценку трубопровода «Дружба» на Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Венгрия требует от Евросоюза проведения экспертной оценки состояния трубопровода «Дружба» на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Политик направил письменное обращение на имя главы Европейского совета Антониу Кошты, передает Reuters.

Венгрия поддерживает идею проведения миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией, для проверки состояния нефтепровода «Дружба», — говорится в письме.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт заблокирует выделение Киеву очередных €90 млрд (8,1 трлн рублей) до тех пор, пока Украина не отменит запрет на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Глава правительства подчеркнул, что Венгрия не намерена поддаваться шантажу.

Инвестиционный стратег Сергей Суверов заявил, что убытки Словакии и Венгрии из-за прекращения прокачки по нефтепроводу «Дружба» могут превысить $1 млрд (76 млрд рублей), и это не предел. Эксперт пояснил, что теперь страны вынуждены доставлять нефть железной дорогой или по альтернативным трубопроводам из Северной Африки, Норвегии и, возможно, Саудовской Аравии, что увеличивает логистические издержки вдвое.

