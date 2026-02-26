«Отвечает жестко»: генерал назвал причину мощнейшего удара ВС РФ по Украине

Массированный комбинированный удар, нанесенный минувшей ночью по Украине, стал прямым ответом ВС РФ на продолжающиеся террористические атаки ВСУ на Россию, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, под удар попали объекты, которые относятся к военной инфраструктуре страны, в частности склады или сборочные цеха.

ВС РФ ночью нанесли комбинированный удар в ответ на террористические атаки, которые Киев продолжает совершать по территории России и гражданским объектам. У нас есть человеческие жертвы, и Москва отвечает жестко на такой террор ВСУ, нанося удары именно по инфраструктуре, связанной с обеспечением украинской армии либо имеющей двойное назначение. Удар наносился комбинировано. Это были либо склады, либо сборочные цеха, которые активно разворачивают на территории гражданских объектов, чтобы затем обвинить РФ в агрессии. Этот удар ВС России является очередным ответом на провокации, на террор киевского режима. Атаки будут продолжаться, пока Киев не прекратит заниматься терроризмом, — пояснил Липовой.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный ночной удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным аэродромам Украины. Это стало ответной мерой на атаки Киева по гражданской инфраструктуре РФ. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.