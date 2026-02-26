Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 15:09

«Отвечает жестко»: генерал назвал причину мощнейшего удара ВС РФ по Украине

Генерал Липовой: массированный удар по Украине является ответом РФ на террор ВСУ

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Массированный комбинированный удар, нанесенный минувшей ночью по Украине, стал прямым ответом ВС РФ на продолжающиеся террористические атаки ВСУ на Россию, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, под удар попали объекты, которые относятся к военной инфраструктуре страны, в частности склады или сборочные цеха.

ВС РФ ночью нанесли комбинированный удар в ответ на террористические атаки, которые Киев продолжает совершать по территории России и гражданским объектам. У нас есть человеческие жертвы, и Москва отвечает жестко на такой террор ВСУ, нанося удары именно по инфраструктуре, связанной с обеспечением украинской армии либо имеющей двойное назначение. Удар наносился комбинировано. Это были либо склады, либо сборочные цеха, которые активно разворачивают на территории гражданских объектов, чтобы затем обвинить РФ в агрессии. Этот удар ВС России является очередным ответом на провокации, на террор киевского режима. Атаки будут продолжаться, пока Киев не прекратит заниматься терроризмом, — пояснил Липовой.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный ночной удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным аэродромам Украины. Это стало ответной мерой на атаки Киева по гражданской инфраструктуре РФ. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

