В МИД РФ ответили на фейки о планировании Москвой диверсий Захарова назвала вбросом слова о диверсиях РФ с помощью недвижимости в Европе

Информация о том, что Россия якобы использует недвижимость в Европе для планирования диверсий является вбросом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, подобные фейки публикуются в СМИ для разжигания русофобии.

Это классический вброс в информационное пространство о якобы использовании Москвой российской собственности в Европе для, как они формулируют, решения разведывательных или иных враждебных задач, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявляла, что людям, которых взволновала судьба одинокой обезьянки Панти в зоопарке японского города Итикава, стоит сопереживать тем, кто оказался под гнетом Киева. По ее словам, украинские власти уже много лет устраивают ад на Земле.

До этого Захарова подчеркивала, что весь мир «в благородном порыве» объединен историей макаки, в то время как страдания сотен детей от мировых конфликтов игнорируются. По ее мнению, отдельные государства направляют значительные средства, чтобы превращать детей «в таких вот обезьянок Панти».