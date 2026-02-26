Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 17:50

iPhone «нашептал» россиянке о супруге бывшего любовника-сталкера

Жительница Кирова узнала о супруге экс-любовника благодаря GPS-маяку и iPhone

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Кирова обнаружила в своей машиной GPS-маяк, о котором ей сообщил iPhone, передает Telegram-канал Baza. По словам девушки, она подозревает, что устройство мог установить бывший любовник, чтобы отслеживать ее перемещения. Кроме того, Валерия так выяснила, что он женат.

Девушка встречалась с мужчиной около полугода, после чего прекратила отношения и заблокировала его. Вскоре iPhone начал выдавать уведомления о перемещении рядом неизвестных наушников, но она не придала им значения.

Позже Валерия увидела в соцсетях видео о слежке через подобные устройства и решила проверить машину. С помощью звукового поиска она обнаружила писк у рамки госномера, где находился тонкий GPS-трекер, похожий на пластиковую карточку.

По мнению Валерии, маяк могли установить, чтобы она не пересеклась с супругой бывшего возлюбленного. Она подала заявление в полицию.

Ранее москвичка Татьяна пожаловалась на преследования со стороны 57-летнего мужчины с Украины. По словам женщины, сталкер, называющий себя «настоящим хохлом», регулярно караулит ее у дома и даже проник в квартиру.
любовники
Киров
iPhone
слежка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили необычный способ сохранить Telegram в России
«Ошиблись»: Захарова высмеяла провальные санкции Запада против России
Гуменник раскрыл планы на выступление в финале Гран-при России
Изнасилованная знакомым 13-летняя девочка стала матерью
Главу Минфина Финляндии удивил собственный прогноз дефицита бюджета
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
«Живые "манекены"»: Мирошник раскрыл, как украинцы использовали пленных
В Петербурге девушка напала на мужчину и заставила заняться сексом
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.