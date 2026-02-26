iPhone «нашептал» россиянке о супруге бывшего любовника-сталкера

Жительница Кирова обнаружила в своей машиной GPS-маяк, о котором ей сообщил iPhone, передает Telegram-канал Baza. По словам девушки, она подозревает, что устройство мог установить бывший любовник, чтобы отслеживать ее перемещения. Кроме того, Валерия так выяснила, что он женат.

Девушка встречалась с мужчиной около полугода, после чего прекратила отношения и заблокировала его. Вскоре iPhone начал выдавать уведомления о перемещении рядом неизвестных наушников, но она не придала им значения.

Позже Валерия увидела в соцсетях видео о слежке через подобные устройства и решила проверить машину. С помощью звукового поиска она обнаружила писк у рамки госномера, где находился тонкий GPS-трекер, похожий на пластиковую карточку.

По мнению Валерии, маяк могли установить, чтобы она не пересеклась с супругой бывшего возлюбленного. Она подала заявление в полицию.

