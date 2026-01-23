Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 11:19

Называющий себя «настоящим хохлом» сталкер закошмарил москвичку

Жительница Москвы пожаловалась на многолетние преследования со стороны украинца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Москве 47-летняя местная жительница Татьяна пожаловалась на преследования со стороны 57-летнего мужчины с Украины, сообщил Telegram-канал Mash. По словам женщины, сталкер, называющий себя «настоящим хохлом», регулярно караулит ее у дома и даже проник в ее квартиру.

Женщина познакомилась с назойливым поклонником еще в 2022 году. Мужчина, представившийся военным в отставке, с гордостью делал акцент на своем происхождении. После отказа в общении он начал преследовать москвичку, настойчиво добиваясь ее внимания. Сталкер не гнушался ни слежки, ни домогательств, а также подробно делился с ней своими сексуальными фантазиями.

Внимание мужчины всерьез напугало женщину, когда та, забыв закрыть дверь, застала преследователя в собственной ванной — он брился ее станками. Полиция изначально не реагировала на жалобы Татьяны и приняла заявление лишь тогда, как сталкер начал ежедневно караулить ее в подъезде.

Ранее житель Нижнекамска по имени Дмитрий, который систематически преследовал бывшую девушку Ирину и выдавал себя за другого человека, получил 2,5 года условно. Суд позволил ему свободно покидать дом, ограничив только смену жилья без уведомления органов.

Москва
Украина
преследования
сталкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пьяная мать — горе семье»: Слава опубликовала смелое видео
Американист назвал неочевидный способ давления США на Украину
Испанский клуб выгоняет российского футболиста Захаряна
В московском ЖК за сутки убили семь собак
Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды
Власти Пензы раскрыли новые детали о пожаре на нефтебазе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air успешно приземлился
Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета
Полиция начала рейды после гибели покупателя в ТРК «Сити Молл»
«Остались только Эмираты»: в Совфеде объяснили смену переговорной площадки
«Проверяли всех»: Зорин об аресте звезды турецкого кино Ямана
Королевская семья Британии: новости, кто разбил сердце Эндрю
Сроки против бюджета: что сегодня важнее для инвестора
Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей
Успенская учинила скандал на борту самолета
Стало известно, зачем США представили Путину нового участника переговоров
Трамп выступил с заявлением о предстоящих переговорах США, России и Украины
Медведчук подвел печальные для Киева итоги форума в Давосе
В России начали маркировать детское питание
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.