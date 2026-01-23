Называющий себя «настоящим хохлом» сталкер закошмарил москвичку

В Москве 47-летняя местная жительница Татьяна пожаловалась на преследования со стороны 57-летнего мужчины с Украины, сообщил Telegram-канал Mash. По словам женщины, сталкер, называющий себя «настоящим хохлом», регулярно караулит ее у дома и даже проник в ее квартиру.

Женщина познакомилась с назойливым поклонником еще в 2022 году. Мужчина, представившийся военным в отставке, с гордостью делал акцент на своем происхождении. После отказа в общении он начал преследовать москвичку, настойчиво добиваясь ее внимания. Сталкер не гнушался ни слежки, ни домогательств, а также подробно делился с ней своими сексуальными фантазиями.

Внимание мужчины всерьез напугало женщину, когда та, забыв закрыть дверь, застала преследователя в собственной ванной — он брился ее станками. Полиция изначально не реагировала на жалобы Татьяны и приняла заявление лишь тогда, как сталкер начал ежедневно караулить ее в подъезде.

Ранее житель Нижнекамска по имени Дмитрий, который систематически преследовал бывшую девушку Ирину и выдавал себя за другого человека, получил 2,5 года условно. Суд позволил ему свободно покидать дом, ограничив только смену жилья без уведомления органов.