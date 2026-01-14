Нижнекамский сталкер получил 2,5 года условно за преследование бывшей

Житель Нижнекамска по имени Дмитрий, который систематически преследовал бывшую девушку Ирину и выдавал себя за другого человека, получил 2,5 года условно, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Суд позволил ему свободно покидать дом, ограничив только смену жилья без уведомления органов.

Влюбленные расстались зимой 2024 года, после чего мужчина начал проявлять агрессию. По словам женщины, он угрожал ей, устанавливал прослушку, следил у подъезда, однажды напал и домогался, а также повредил ее автомобильные шины, что чуть не привело к аварии.

Даже после возбуждения уголовного дела Дмитрий продолжал преследовать девушку. Он был переведен под домашний арест, но и там не прекращал свои действия, пока не попал на камеры наблюдения и не был отправлен в СИЗО. На последнем слове в суде мужчина не извинился перед Ириной, лишь просил отнестись к нему со снисхождением.

Ранее стало известно, что в России могут ввести ответственность за сталкинг и навязчивое поведение. Соответствующую инициативу представили депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева. Авторы инициативы предложили ввести наказание в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или административного ареста сроком до семи суток. За неисполнение решения суда о выдаче охранного ордера предусмотрен более крупный штраф — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или арест до 10 суток.