В Госдуме предложили ввести ответственность за сталкинг

В России могут ввести ответственность за сталкинг и навязчивое поведение, сообщает 360.ru. Соответствующую инициативу представили депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева.

Авторы инициативы предложили ввести наказание в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или административного ареста сроком до семи суток. За неисполнение решения суда о выдаче охранного ордера предусмотрен более крупный штраф — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или арест до 10 суток.

За преследование детей в Сети депутаты предложили наказание в виде 50 часов обязательных работ или ареста до 15 суток. В Госдуму проект для закрепления понятий будет внесен 24 декабря.

Ранее Горячева рассказала, что часто полицейские не могут помочь жертвам сталкинга, потому что в российском законодательстве нет статей, по которым преследователей можно было бы привлечь к ответственности. Она отметила, что из-за этого люди, столкнувшиеся с этой проблемой, живут в постоянном страхе.