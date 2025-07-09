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09 июля 2025 в 11:46

Депутат Горячева объяснила, почему полиция не наказывает сталкеров

Депутат Горячева: в России нет статей, по которым можно наказать сталкеров

Ксения Горячева Ксения Горячева Фото: NEWS.ru

Часто полицейские не могут помочь жертвам сталкинга, потому что в российском законодательстве нет статей, по которым преследователей можно было бы привлечь к ответственности, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Ксения Горячева. Она отметила, что из-за этого люди, столкнувшиеся с этой проблемой, живут в постоянном страхе.

Люди живут в постоянном страхе. И без закона полиция часто не может вмешаться, пока не случится трагедия. Мы получили от МВД ответ по одному из дел: «В данном материале отсутствуют признаки уголовного или административного правонарушения, так как в российском законодательстве нет статьи, предусматривающей наказание за преследование, или сталкинг», — сказала Горячева.

Ранее Горячева сообщила, что разрабатывает проект закона о возбуждении уголовных дел о причинении здоровью легкого вреда без заявления жертвы. Он предполагает поправки в ч. 2 ст. 115 УК России с внесением нового квалифицирующего признака — нахождение пострадавшего в зависимости (материальной, бытовой или психологической) от обидчика.

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Ирина Ковган
И. Ковган
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