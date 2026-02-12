Москвич устроил бывшей жене «психологический террор»

Жительница Москвы Елена обвинила своего бывшего мужа в преследовании, нападении и умышленном поджоге имущества ее родителей, сообщает Telegram-канал SHOT. По ее словам, экс-супруг не дает ей покоя на протяжении уже около шести месяцев.

Пара познакомилась в столице в 2024 году. Отношения развивались стремительно, и уже через пять месяцев они заключили брак. По словам Елены, после развода сначала ей начали поступать анонимные сообщения с угрозами. Экс-супруг обещал разобраться с ситуацией, утверждая, что у него есть нужные связи. Позже выяснилось, что запугивал ее сам бывший муж. Как рассказала пострадавшая, она пять раз пыталась подать на развод, но бывший супруг всячески затягивал процесс. Расторгнуть брак удалось только через суд в октябре 2025 года.

По версии Елены, бывший муж решил отомстить ей и вернуть все подаренное имущество. Он написал на нее заявление в полицию о краже. В своем обращении он утверждал, что она похитила все вещи, которые он ей когда-либо дарил. Женщина заявила, что уже на следующий день вернула ему и подарки, и 6,5 млн рублей. Стороны составили расписку о том, что мужчина не имеет к ней никаких претензий и обязуется больше ее не беспокоить.