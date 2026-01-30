Россия и Белоруссия договорились защищать граждан от преследований

Президент РФ Владимир Путин утвердил соглашение о взаимной защите россиян и белорусов от необоснованных преследований, следует из данных на портале официального опубликования правовых актов. Это означает, что обе страны обязуются поддерживать друг друга, если их граждан попытаются привлечь к ответственности третьи государства или международные структуры.

Документ предусматривает, что Москва и Минск будут консультироваться и помогать друг другу, если гражданина одной из стран попытаются задержать, экстрадировать или преследовать за пределами Союзного государства.

Соглашение было подписано 13 марта 2025 года в Москве. В его основе лежат общие нормы международного права — о невмешательстве во внутренние дела других стран, уважении суверенитета и равноправии государств.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обе страны являются одним целым в обороне. По его словам, Москву и Минск уже трудно разделить в этом вопросе. Глава республики подчеркнул, что страны готовы защищать свои интересы.