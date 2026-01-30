Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 14:20

Россия и Белоруссия договорились защищать граждан от преследований

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин утвердил соглашение о взаимной защите россиян и белорусов от необоснованных преследований, следует из данных на портале официального опубликования правовых актов. Это означает, что обе страны обязуются поддерживать друг друга, если их граждан попытаются привлечь к ответственности третьи государства или международные структуры.

Документ предусматривает, что Москва и Минск будут консультироваться и помогать друг другу, если гражданина одной из стран попытаются задержать, экстрадировать или преследовать за пределами Союзного государства.

Соглашение было подписано 13 марта 2025 года в Москве. В его основе лежат общие нормы международного права — о невмешательстве во внутренние дела других стран, уважении суверенитета и равноправии государств.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обе страны являются одним целым в обороне. По его словам, Москву и Минск уже трудно разделить в этом вопросе. Глава республики подчеркнул, что страны готовы защищать свои интересы.

Россия
Белоруссия
Владимир Путин
законы
защита
граждане
преследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач вколол лидокаин из-за боли в зубе и чуть не умер
Захарова заявила о смене риторики ЕС в оценке действий Зеленского
Российское издательство оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ
Захарова обвинила ЕС в потакании коррумпированному режиму Зеленского
Телохранитель из Египта «навел шума» в соцсетях
Елена Воробей показала дочь, изменившуюся до неузнаваемости после операции
Самого крошечного хищника на планете заметили на улицах Москвы
Храп матери толкнул ранее судимого россиянина на ее убийство
ДТП с участием 12-летней девочки произошло в центре Новосибирска
Россиянам рассказали, как повлиять на развитие иммунитета
Мужчина нелегально пересек границу ради тайной жены
Россиянка отвергла дочь, задержанную в США за проникновение на военную базу
В Кузбассе раскрыли правду о судьбе скандального интерната
«Лакомый кусочек»: генерал о словах Зеленского не «сдавать без боя» ЗАЭС
В российском городе продают сразу два колеса обозрения
В России перестали работать визовые центры одной страны
Зеленский озаботился «бусификацией» собственных граждан
В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера
Появились кадры с места гибели пенсионерки от падения наледи в Москве
В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.