Российскую девушку-блогера полгода сталкерит поклонник

Блогер Маш Милаш (настоящее имя — Мария Крамова) сообщила в Telegram-канале о поклоннике, который полгода сталкерит ее. Фанат в разные моменты выслеживал девушку и приходил к ней. В понедельник, 8 декабря, он застал ее в кофейне рядом с домом.

Выпускающая треки под псевдонимом MILASH блогер заявила, что не хочет встречаться с молодым человеком, который ее преследует. В диалоге с фанатом она выяснила, что парень не работает и понимает, чем занимается. Однако, по его мнению, так он «знакомится» с ней. Поклонник был уверен, что блогер сама захочет с ним общаться.

В результате Мария попросила парня больше не беспокоить ее, после чего молодой человек покинул заведение. Встреча испугала девушку, она решила поделиться ситуацией с подписчиками.

Ранее в США завершилось разбирательство по делу 27-летнего учителя начальной школы из Южной Каролины Дилана Роберта Дьюкса, который преследовал ученицу. Получивший звание «Учитель года» преподаватель получил условный срок. Жертве Дьюкса было 11 лет на момент преследования.