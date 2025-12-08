ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 18:16

Российскую девушку-блогера полгода сталкерит поклонник

Блогер Маш Милаш призналась, что за ней полгода следит поклонник

Блогер Маш Милаш (настоящее имя — Мария Крамова) Блогер Маш Милаш (настоящее имя — Мария Крамова) Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Блогер Маш Милаш (настоящее имя — Мария Крамова) сообщила в Telegram-канале о поклоннике, который полгода сталкерит ее. Фанат в разные моменты выслеживал девушку и приходил к ней. В понедельник, 8 декабря, он застал ее в кофейне рядом с домом.

Выпускающая треки под псевдонимом MILASH блогер заявила, что не хочет встречаться с молодым человеком, который ее преследует. В диалоге с фанатом она выяснила, что парень не работает и понимает, чем занимается. Однако, по его мнению, так он «знакомится» с ней. Поклонник был уверен, что блогер сама захочет с ним общаться.

В результате Мария попросила парня больше не беспокоить ее, после чего молодой человек покинул заведение. Встреча испугала девушку, она решила поделиться ситуацией с подписчиками.

Ранее в США завершилось разбирательство по делу 27-летнего учителя начальной школы из Южной Каролины Дилана Роберта Дьюкса, который преследовал ученицу. Получивший звание «Учитель года» преподаватель получил условный срок. Жертве Дьюкса было 11 лет на момент преследования.

блогеры
преследования
сталкер
девушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погоня со стрельбой за пьяным водителей на машине скорой попала на видео
Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай»
Украинский офицер назвал причину потери Волчанска
Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения
В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет
Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах
Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем
Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги
В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца
Киберэксперт перечислил преимущества мессенджера MAX
В Москве провели уникальную операцию на грудной клетке
Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать
«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада
Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа
Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка
Назван главный фаворит на победу в РПЛ
Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику
Власти раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию по итогам года
Названы серьезные последствия попыток Украины рассорить Россию с Турцией
В Москве внезапно расцвели предвестники марта
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.