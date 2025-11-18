Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма В США педагог получил условный срок за преследование 11-летней ученицы

В США завершилось разбирательство по делу 27-летнего учителя начальной школы из Южной Каролины Дилана Роберта Дюкса, пишет People. Педагог, недавно получивший звание «Учитель года», признался в длительном преследовании 11-летней ученицы. Суд назначил ему условный срок.

Дьюкс признался в суде, что неоднократно прикасался к девочке после того, как она покинула его класс в начальной школе Старр. По словам полицейских, он обнимал ее, фотографировал и писал от руки записки (всего более 60), включая письма на каждый день недели во время летних каникул, — говорится в статье.

Также в ходе расследования в его кабинете были обнаружены снимки девочки. Мать школьницы заявила, что одержимый ребенком педагог даже начал посещать церковь, в которую ходила из семья.

В соответствии с вынесенным решением ему предстоит пройти курс психиатрического лечения, отказаться от преподавания и навсегда отказаться от любых контактов с ученицей и членами ее семьи.

Ранее в Москве задержали 38-летнего предполагаемого педофила. Было установлено, что злоумышленник вступил в интернет-переписку с 11-летней девочкой, в ходе которой вынуждал потерпевшую отправлять ему снимки интимного характера. При личной встрече он совершил в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера.