Охотник за малолетними девочками попался в руки полицейских В Москве задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

В Москве задержали 38-летнего предполагаемого педофила, сообщает столичный СК. Его обвиняют по трем статьям «Иные насильственные действия сексуального характера», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Развратные действия». Мужчина находится под стражей.

В январе 2024 года фигурант <…> вступил в интернет-переписку с 11-летней девочкой, в ходе которой вынуждал потерпевшую отправлять ему фотографии интимного содержания, а также отправлял ей видеозаписи указанного характера. Кроме того, в ходе личной встречи злоумышленник совершил в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера, — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, аналогичное преступление он совершил в октябре этого года. На этот раз жертвой стала 13-летняя девочка.

