17 ноября 2025 в 13:41

Охотник за малолетними девочками попался в руки полицейских

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве задержали 38-летнего предполагаемого педофила, сообщает столичный СК. Его обвиняют по трем статьям «Иные насильственные действия сексуального характера», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Развратные действия». Мужчина находится под стражей.

В январе 2024 года фигурант <…> вступил в интернет-переписку с 11-летней девочкой, в ходе которой вынуждал потерпевшую отправлять ему фотографии интимного содержания, а также отправлял ей видеозаписи указанного характера. Кроме того, в ходе личной встречи злоумышленник совершил в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера, — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, аналогичное преступление он совершил в октябре этого года. На этот раз жертвой стала 13-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане отец отделался 10 сутками ареста за развратные действия в отношении собственной несовершеннолетней дочери и домогательства к другому ребенку. По данным источника, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздел и пытался развратить свою дочь. Через пару месяцев он на улице домогался другой девочки.

