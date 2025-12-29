Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 13:57

Вооруженный ножом москвич напал на россиянку в парке

В Москве осудят мужчину, который пытался изнасиловать девушку в парке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве состоится суд над мужчиной, который пытался изнасиловать девушку в парке, передает Lenta.ru со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30, 131 («Покушение на изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Утром 7 октября в районе Лефортовского парка мужчина, согласно информации следствия, угрожая ножом, напал на незнакомку. Он попытался ее изнасиловать, но пострадавшая активно сопротивлялась. Злоумышленник испугался и сбежал. После этого девушка сообщила о случившемся в полицию.

Следователи тщательно провели все необходимые мероприятия и осуществили судебную экспертизу. Собранные доказательства однозначно указывают на виновность подозреваемого в совершенном преступлении. В результате суд принял решение заключить его под стражу. Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Ростове-на-Дону 48-летний мужчина нанес множественные раны канцелярским ножом 37-летней женщине в сауне. Знакомые находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщина скончалась на месте, а ее собутыльника задержали.

