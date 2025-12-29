Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 11:30

Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне

В Ростове-на-Дону мужчина зарезал знакомую в сауне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ростове-на-Дону 48-летний мужчина расправился с 37-летней женщиной в сауне, сообщили в региональном СУ СКР. Он нанес ей множественные раны канцелярским ножом в здании на улице Зорге.

По данным следствия, знакомые находились в алкогольном опьянении. Женщина скончалась на месте. Ее собутыльника задержали, заведено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в психиатрической больнице в Калачевском районе Волгоградской области пациент зарезал санитара ножом, после чего сбежал вместе с другим больным. Санитар скончался на месте от полученных ранений. Вскоре после инцидента оба беглеца были задержаны правоохранительными органами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

До этого в селе Кызыл-Мажылак Республики Тыва во время новогодней дискотеки подросток зарезал бывшего одноклассника. Он пришел в школу и вызвал на улицу 17-летнего экс-одноклассника, с которым у него был конфликт. Сотрудники силовых структур выяснили, что нападавший учится на первом курсе Ак-Довуракского горного техникума.

убийства
Ростовская область
происшествия
уголовные дела
