Экс-мэра Иваново подозревают в получении взятки Экс-мэра Иваново Шаботинского подозревают в получении взятки в 58 млн рублей

Бывшего мэра Иваново Александра Шаботинского и экс-глав департамента ЖКХ города Владислава Мартьянова и Дениса Кочнева подозревают в получении взятки в размере 58 млн рублей, сообщила ТАСС областная прокуратура. По версии следствия, им покровительствовали руководители коммерческих фирм. Также следователи считают, что Шаботинский в 2020–2024 годах создавал компаниям благоприятные условия для заключения договоров в регионе.

В составе организованной группы Шаботинский, Мартьянов и Кочнев получили взятку в размере не менее 58 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ РФ впервые опубликовала кадры обыска и задержания экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова, проведенных летом. На видео зафиксирован момент, когда следователь СК на месте озвучивает статьи УК, по которым возбуждено дело. Егорова подозревают в систематическом получении взяток на общую сумму не менее 84 млн рублей.

До этого следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по коррупционной статье. Его заподозрили в получении взятки на сумму 13 млн рублей.