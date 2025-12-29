Бывшего главу Тамбовской области арестовали по делу о взятках Экс-главу Тамбовской области Егорова заподозрили во взятках на 84 млн рублей

Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова подозревают в систематическом получении взяток на общую сумму не менее 84 млн рублей, сообщает Следственный комитет РФ. По версии следствия, деньги, имущество и услуги ему в 2022–2024 годах мог передавать гендиректор местных газовых компаний «Газпрома» Роман Стефанов.

В период с 2022 по 2024 год Егоров на систематической основе получал взятки в особо крупном размере в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера от генерального директора АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова, — говорится в сообщении.

По версии СК, в обмен на взятки Егоров обеспечивал бизнесмену общее покровительство по службе. Часть средств, согласно подозрению, передавалась через двух посредников — Александра Соломатина и Сергея Аганова. В ходе предварительного следствия у бывшего чиновника и его родственников арестовано имущество более чем на 130 млн рублей.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по коррупционной статье. Его заподозрили в получении взятки на сумму 13 млн рублей. До этого суд арестовал экс-градоначальника на два месяца в связи с делом о превышении должностных полномочий.