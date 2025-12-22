Против экс-главы Ростова-на-Дону возбудили дело о многомиллионной взятке Экс-глава Логвиненко стал фигурантом дела о получении взятки в 13 млн рублей

Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по коррупционной статье, сообщили в правоохранительных органах ТАСС. Его заподозрили в получении взятки на сумму 13 млн рублей. До этого суд арестовал экс-градоначальника на два месяца в связи с делом о превышении должностных полномочий.

Логвиненко подозревается в получении взятки в 13 млн рублей в 2019 году, — говорится в сообщении.

Ранее бывший руководитель подразделения Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева была приговорена к четырем с половиной годам тюрьмы за взятку. Суд также признал ее виновной в подстрекательстве к превышению полномочий, оштрафовал на 1,9 млн рублей и запретил занимать государственные и муниципальные посты на три года.

Кроме того, в прокуратуре Камчатки сообщили об аресте экс-депутата и бывшего главы Елизовского городского поселения по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, общий размер незаконного вознаграждения превышает 14 млн рублей и мог быть передан в форме семи земельных наделов за совершение противозаконных действий.