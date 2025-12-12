Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 13:49

На Камчатке разгорелся громкий скандал с арестом бывшего чиновника

На Камчатке арестовали бывшего главу Елизовского городского поселения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В прокуратуре Камчатки сообщили об аресте бывшего депутат и главы Елизовского городского поселения по делу по получению взятки. По версии следствия, общая сумма превышает 14 млн рублей, информация опубликована в Telegram-канале органа.

В прокуратуре уточнили, что бывший чиновник мог получить взятку в виде семи земельных участков за незаконные действия. По информации следствия, бывшего главу субъекта могли склонять к принятию «нужных» решений при обороте муниципальных земель.

Ранее Коломенский суд Московской области отклонил иск экс-заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, требовавшего выплатить компенсацию за непредоставление рубашки в колонии. Всего чиновник подал четыре жалобы к ФСИН. Суд рассмотрел три — две отклонил, по третьей присудил 3 тыс. рублей за нарушение санитарных норм во время проведения ремонтных работ в столовой.

Также генпрокурор России Александр Гуцан сообщил, что с начала текущего года по инициативе прокуроров утратили доверие и лишились должностей более 700 чиновников. По его словам, сейчас ведется работа по законодательному закреплению последствий таких увольнений, в частности рассматривается возможность введения временного запрета на занимание определенных должностей.

Камчатка
чиновники
прокуратура
взятки
