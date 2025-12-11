«Хотел такого же»: житель Камчатки стащил надувного Деда Мороза

На Камчатке местный житель предстанет перед судом за кражу уличного новогоднего украшения. Мужчина похитил надувную фигуру Деда Мороза стоимостью более 14 тыс. рублей, объяснив свой поступок желанием создать дома праздничное настроение, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Инцидент произошел вечером 5 декабря в городе Елизово. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина отключил электричество и спустил воздух с фигуры, установленной на территории торговой площадки магазина. После этого он погрузил украшение в автомобиль своего знакомого, солгав, что приобрел его легально.

Похищенный Дед Мороз хранился в багажнике машины до момента изъятия сотрудниками полиции. Ущерб, причиненный предпринимателю, был оценен в сумму свыше 14 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе допроса фигурант пояснил, что совершил кражу в состоянии сильного алкогольного опьянения, но повторил бы свои действия и трезвым, так как очень хотел новогоднего настроения и точно такого Деда Мороза у себя дома, — отметили в надзорном ведомстве.

