«Верю чуть-чуть»: известный певец признался, что пишет письма Деду Морозу

Певец Алексей Чумаков признался, что верит в существование Деда Мороза и до сих пор пишет ему письма, передает корреспондент NEWS.ru. На мероприятии «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербурге он отметил, что верит в Бога, но также допускает существование «какого-то человека», который может творить чудеса на Земле, например живущего где-то на полюсе.

Вообще, в глубине души, как бы это странно сейчас ни звучало из уст взрослого человека, я не исключаю, что я верю чуть-чуть в глубине души в волшебника, который творит чудеса, — сказал Чумаков.

Артист пояснил, что письма Деду Морозу пишут все члены его семьи — он сам, его супруга, певица Юлия Ковальчук, и их дети. Он также добавил, что его младшая дочь в этом году присоединится к этой традиции, хотя пока и с помощью взрослых.

