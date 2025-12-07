ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 20:48

«Верю чуть-чуть»: известный певец признался, что пишет письма Деду Морозу

Чумаков признался, что пишет письма Деду Морозу вместе с семьей

Алексей Чумаков Алексей Чумаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Алексей Чумаков признался, что верит в существование Деда Мороза и до сих пор пишет ему письма, передает корреспондент NEWS.ru. На мероприятии «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербурге он отметил, что верит в Бога, но также допускает существование «какого-то человека», который может творить чудеса на Земле, например живущего где-то на полюсе.

Вообще, в глубине души, как бы это странно сейчас ни звучало из уст взрослого человека, я не исключаю, что я верю чуть-чуть в глубине души в волшебника, который творит чудеса, — сказал Чумаков.

Артист пояснил, что письма Деду Морозу пишут все члены его семьи — он сам, его супруга, певица Юлия Ковальчук, и их дети. Он также добавил, что его младшая дочь в этом году присоединится к этой традиции, хотя пока и с помощью взрослых.

Ранее актриса Анна Цуканова-Котт продемонстрировала поклонникам свое любимое новогоднее блюдо, которое она в шутку назвала «поке-оливье». В кадре Анна, одетая в зеленое платье с глубоким вырезом, сидит за празднично накрытым столом и нарезает овощи.

Алексей Чумаков
певцы
Дед Мороз
семьи
письма
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Трампа заявил, что его отец может отвернуться от Украины
В России экстренно закрыли аэропорт в Сочи
«Обезвредить»: на Украине объяснили уголовное дело против депутата Скороход
«6 кадров», мечта поехать в зону СВО, трое детей: как живет Андрей Кайков
Дмитриев назвал способ возродить «великую Европу»
В крупнейшем аэропорту Европы во время кражи чемодана пострадали 21 человек
Сын Трампа раскрыл, когда олигархи перестанут отправлять украинцев на фронт
В ЕС нашли способ, как заморозить активы России навсегда
«Верю чуть-чуть»: известный певец признался, что пишет письма Деду Морозу
Названо количество состоящих на учете в ПДН российских подростков
Польша обвинила Дмитриева и Маска в заговоре
Суд начал рассмотрение дела о гибели сержанта из-за связанных строп парашюта
«Кая — подарок для мира»: Дмитриев поблагодарил главу дипломатии ЕС
Две страны ЕС захотели оспорить запрет на газ и нефть из России
Кулеба пояснил, почему не собирается воевать за ВСУ
Умер актер из «Реальных пацанов»
Таганрожцам предложили самостоятельно украсить город к Новому году
В Нидерландах рассказали, почему Европа скатывается в Средневековье
В Мариуполе решат жилищный вопрос с нуждающимися
Депрессия, отсутствие ролей, слова для ВС РФ: как живет Валентина Теличкина
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.