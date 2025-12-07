Анна Цуканова-Котт поделилась любимым новогодним блюдом

Актриса Анна Цуканова-Котт продемонстрировала поклонникам в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свое любимое новогоднее блюдо, которое она в шутку назвала «поке-оливье». В кадре Анна, одетая в зеленое платье с глубоким вырезом, сидит за празднично накрытым столом и нарезает овощи.

Перед ней можно увидеть миски с зеленым горошком, различными соусами и прочими ингредиентами для приготовления традиционного салата. Анна сервировала готовое блюдо в креативной манере: в высокой металлической креманке, где были аккуратно выложены слои салата, половинка яйца и аппетитная шапка соуса.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина присутствовала на премии «Песня года — 2025», однако не приняла участия в общем номере. Традиционно в конце премии артисты исполняют песню «Песня остается с человеком». Среди исполнителей, приглашенных на сцену, были Григорий Лепс, Алсу, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие. Журналистка Алена Жигалова обратила внимание на то, что Лариса Долина не участвовала в этом номере, хотя ранее ее присутствие в таком исполнении было неизменным.