29 декабря 2025 в 04:22

Салат мимоза с кальмарами вместо консервов — изысканный и богатый вкус морепродуктов: самое то к Новому году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если традиционная мимоза с консервами кажется вам слишком простой или предсказуемой, этот вариант станет изящным выходом. Блюдо выглядит еще более нарядно и дорого, а его вкус гарантированно удивит и порадует даже самых взыскательных гостей.

400 г очищенных кальмаров опускаю в кипящую подсоленную воду и варю ровно 2–3 минуты после повторного закипания, затем сразу перекладываю в холодную воду, чтобы остановить приготовление. Остывших кальмаров нарезаю тонкой соломкой. 3 картофелины и 3 моркови отвариваю в мундире до мягкости, очищаю и натираю на отдельной терке. 4 яйца отвариваю вкрутую, очищаю, отделяю желтки от белков. Белки натираю на терке, желтки растираю вилкой или также натираю. Небольшую луковицу мелко нарезаю и ошпариваю кипятком, чтобы ушла горечь. На дно салатника или на плоское блюдо выкладываю первый слой — натертый картофель. Слегка его солю и покрываю тонкой сеточкой майонеза. Далее слоями выкладываю: кальмары, затем подготовленный лук, далее натертые яичные белки (снова промазываю майонезом), и слой натертой моркови. Каждый слой слегка подсаливаю. Верхний слой густо и равномерно посыпаю измельченными яичными желтками. Убираю салат в холодильник минимум на 4–6 часов (а лучше на ночь) для пропитки.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

