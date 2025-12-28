Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 19:46

Слой чесночного сыра делает этот салат непохожим на другие: готовим «Симфонию» на Новый год

Приготовьте многогранный и насыщенный салат «Симфония» на Новый год. Слой чесночного сыра делает этот салат непохожим на другие!

Вкус поражает гармонией: сытное мясо, пикантные огурцы, сладковатая морковь, острый сыр с чесноком и нежные яйца создают настоящую симфонию, где каждый ингредиент звучит в унисон.

Вам понадобится: 300 г отварной говядины или курицы, 3 соленых огурца, 2 отварные моркови, 150 г твердого сыра, 2–3 зубчика чеснока, майонез, 3 отварных яйца. Для первого слоя смешайте мелко нарезанное мясо с парой ложек майонеза, выложите на тарелку. Отдельно смешайте тертые соленые огурцы с небольшим количеством майонеза — это будет второй слой. Сверху выложите смешанную с майонезом тертую морковь. Четвертый слой — смешанный с давленым чесноком и майонезом тертый сыр. Верхним, завершающим слоем густо покройте салат тертыми яйцами. Дайте настояться 2–3 часа в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить салат с зеленым горошком для тех, кто сидит на диете: не уступает многослойным салатам с майонезом.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
