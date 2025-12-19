Салат с зеленым горошком для тех, кто сидит на диете: не уступает многослойным салатам с майонезом

Салат с зеленым горошком для тех, кто сидит на диете: не уступает многослойным салатам с майонезом

Этот салат с зеленым горошком отлично подойдет для тех, кто сидит на диете. В нем около 95 ккал на 100 г. При этом он ничем не уступает многослойным салатам с майонезом.

Вкус получается свежим и сбалансированным: хрустящая сочная капуста, нежная курица, сладкий горошек, сливочные ноты сыра и яиц. Сметана мягко обволакивает ингредиенты, не утяжеляя блюдо. Это вариант, когда можно съесть большую порцию, не переживая за фигуру.

Вам понадобится: 300 г пекинской капусты (тонко нашинковать), 200 г отварного куриного филе (нарезать кубиками), 150 г консервированного зеленого горошка (слить жидкость), 100 г нежирного сыра (натереть), 2 отварных яйца (кубиками). Для заправки смешайте 100 г нежирной сметаны (10–15%) со щепоткой соли и черным перцем по вкусу. Все ингредиенты соедините в большой миске, аккуратно заправьте сметаной и перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить ПП-салат с крабовыми палочками и авокадо: дарит насыщение без тяжести в желудке.