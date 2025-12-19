Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 20:31

Салат с зеленым горошком для тех, кто сидит на диете: не уступает многослойным салатам с майонезом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат с зеленым горошком отлично подойдет для тех, кто сидит на диете. В нем около 95 ккал на 100 г. При этом он ничем не уступает многослойным салатам с майонезом.

Вкус получается свежим и сбалансированным: хрустящая сочная капуста, нежная курица, сладкий горошек, сливочные ноты сыра и яиц. Сметана мягко обволакивает ингредиенты, не утяжеляя блюдо. Это вариант, когда можно съесть большую порцию, не переживая за фигуру.

Вам понадобится: 300 г пекинской капусты (тонко нашинковать), 200 г отварного куриного филе (нарезать кубиками), 150 г консервированного зеленого горошка (слить жидкость), 100 г нежирного сыра (натереть), 2 отварных яйца (кубиками). Для заправки смешайте 100 г нежирной сметаны (10–15%) со щепоткой соли и черным перцем по вкусу. Все ингредиенты соедините в большой миске, аккуратно заправьте сметаной и перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить ПП-салат с крабовыми палочками и авокадо: дарит насыщение без тяжести в желудке.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Черный бриллиант»: смело ставьте в центре стола на Новый год рядом с оливье и шубой
Общество
Салат «Черный бриллиант»: смело ставьте в центре стола на Новый год рядом с оливье и шубой
Мимоза устарела. «Золотой феникс» — мастхэв для вашего стола. С ним Новый год будет вдвойне вкуснее
Общество
Мимоза устарела. «Золотой феникс» — мастхэв для вашего стола. С ним Новый год будет вдвойне вкуснее
Главный номер новогоднего меню — нежные медальоны с картофельным гратеном. Простое праздничное горячее
Общество
Главный номер новогоднего меню — нежные медальоны с картофельным гратеном. Простое праздничное горячее
Королева новогоднего застолья — курица в апельсиново-медовой глазури. Ярко, сочно и празднично
Общество
Королева новогоднего застолья — курица в апельсиново-медовой глазури. Ярко, сочно и празднично
Кето-оливье — классика, которая не вредит талии: и вкусно, и быстро
Семья и жизнь
Кето-оливье — классика, которая не вредит талии: и вкусно, и быстро
салаты
рецепты
диеты
похудение
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали ключевой итог прямой линии Путина
Трем российским горнолыжникам одобрили нейтральный статус
Эпидемиологи нагрянули в пансионат, где умерли постояльцы
Арбитр КХЛ обратился к тренеру «Локомотива» после скандала с матом
Стали известны подробности инцидента на границе с Эстонией
В Раде раскрыли суть обвинений СБУ против «кошелька» Зеленского
В Сети появилось видео «ледяного панциря» в пустыне Саудовской Аравии
«Макрон вновь унижен Путиным»: во Франции заявили о провале лидеров ЕС
Штормовой коллапс парализовал аэропорт Дубая
В СК уточнили число погибших в подмосковном пансионате
«Он слышит людей»: что говорят депутаты и политологи о прямой линии Путина
Рубио раскрыл, из чего исходят США в вопросе урегулирования на Украине
Преступник угнал машину с пятилетней девочкой в салоне
Пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и пытался скрыться
Чем заняться в Москве 20–21 декабря: «Музейная неделя», «Щелкунчик» и елки
Кронпринцесса Норвегии нуждается в пересадке легких
Отъезд из Киева, влюбленность в Машкова, трое детей: как живет Ломоносова
Развожаев выступил со срочным заявлением о сбитых в Севастополе целях
Топ неожиданных вопросов Путину, ультиматум Алаудинова: что будет дальше
Ставропольскому вору в законе дали 17 лет за криминальный статус и убийство
Дальше
Самое популярное
Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов
Общество

Доступный салат «Лисичка»: готовим новогодний стол из простых продуктов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.