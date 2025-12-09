ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 17:01

ПП-салат с крабовыми палочками и авокадо: дарит насыщение без тяжести в желудке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте изысканный ПП-салат с крабовыми палочками и авокадо, который станет вашим любимым полезным блюдом. Оно идеально подходит для перекуса или легкого ужина, даря насыщение без тяжести в желудке!

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 спелый авокадо, 1 свежий огурец, пучок рукколы, 100 г натурального греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, сок лимона, соль. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и аккуратно извлеките мякоть ложкой, сохраняя половинки кожуры целыми. Мякоть авокадо нарежьте кубиками. Крабовые палочки и огурец нарежьте тонкой соломкой. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте рубленую рукколу. Для заправки соедините йогурт, горчицу, лимонный сок и соль. Заправьте салат и аккуратно разложите по половинкам кожуры авокадо.

Вкус этого салата — невероятно свежий и гармоничный: нежные крабовые палочки сочетаются с маслянистым авокадо и хрустящим огурцом, а пикантная йогуртовая заправка с горчицей связывает все компоненты воедино.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Морской коктейль»: сварил яйца — и почти готово: то что нужно в суматохе перед Новым годом.

Проверено редакцией
