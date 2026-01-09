Вместо котлет на ужин литовские цеппелины — огромные зразы с мясом и картофельным тестом. Внутри — вкусный сюрприз

Это блюдо — настоящий кулинарный символ Литвы, сытное и необычное угощение, которое удивляет своей формой и вкусом. Огромные картофельные клёцки, скрывающие внутри ароматную мясную начинку, — это не просто альтернатива котлетам, а целая история на тарелке. Их плотная, но нежная текстура и сочная сердцевина делают цеппелины идеальным блюдом для семейного ужина, когда хочется чего-то основательного и запоминающегося.

Для приготовления вам понадобится: для теста: 1 кг сырого картофеля, 2–3 отварные картофелины, 1 яйцо, 1 ст. л. крахмала, соль; для начинки: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, соль, перец; для подачи: шкварки, сметана. Сырой картофель натрите на мелкой тёрке и тщательно отожмите через марлю. Отварной картофель разомните в пюре. Смешайте оба вида картофеля, добавьте яйцо, крахмал, соль. Для начинки обжарьте фарш с луком, посолите и поперчите. Сформируйте из картофельного теста лепёшку, в центр положите начинку и аккуратно заверните, придав форму большого овала. Варите цеппелины в подсоленной воде на медленном огне 25–30 минут. Подавайте горячими, полив растопленным маслом со шкварками и сметаной.

