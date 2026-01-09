На замену классическим блюдам готовлю салат с чипсами: знакомые ингредиенты, обалденный вкус

На замену классическим блюдам готовлю салат с чипсами. В нем всем знакомые ингредиенты, как курица и грибы, однако благодаря хрустящей шапочке вкус получается обалденный.

Это идеальный баланс сочной курицы, пикантных грибов, солоноватого сыра и маринованного огурца, которые связывает нежный майонез. А главная изюминка — контраст нежной массы и хрустящей крошки чипсов, рассыпающейся во рту.

Для приготовления возьмите: 300 г отварной куриной грудки, 200 г жареных шампиньонов, 150 г тертого твердого сыра, 2-3 маринованных огурца, 3-4 вареных яйца, пачку чипсов и майонез для заправки. Все компоненты нужно выкладывать слоями в глубокий салатник или на плоское блюдо, смазывая каждый слой тонкой сеточкой майонеза. Первым слоем разложите измельченную куриную грудку. Вторым — жареные шампиньоны. Третьим — тертый сыр. Четвертым — натертые маринованные огурцы, слегка отжатые от рассола. Пятым — натертые яйца. Дайте салату пропитаться. Перед подачей измельчите чипсы, слегка помяв пачку, но не в пыль, а в некрупную крошку. Щедро посыпьте ими салат сверху.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Мадонна» с курицей и апельсинами. Женщины от него будут без ума.