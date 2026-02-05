Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 09:48

Салат «Рига-Москва»: ностальгия на тарелке. Шпроты, сыр и помидоры — готовим обновленный хит советских застолий

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самый гениальный ход в этом рецепте — чипсы вместо сухариков или вареной картошки. Не нужно ничего сушить в духовке или варить. Просто открываешь пачку, и у тебя уже есть идеальный, обезжиренный хрустящий компонент с собственной дозой соли. Это кулинарный хакинг, решение уровня «почему я не додумался до этого раньше».

Для салата понадобится одна банка шпрот (около 200 г), 50 г простых картофельных чипсов, 5 средних помидоров, 1 зубчик чеснока, небольшой пучок укропа (примерно 10 г), 40 г сыра Гауда, 2 столовые ложки майонеза и соль по вкусу. Помидоры нарезаем некрупными дольками или кубиками. Сыр Гауду трем на крупной терке. Шпроты из банки слегка разминаем вилкой, не доводя до состояния пасты — пусть останутся кусочки. Укроп мелко рубим. Чеснок пропускаем через пресс или мелко трем. В просторной миске аккуратно, стараясь не превратить чипсы в крошку, смешиваем нарезанные помидоры, сыр, шпроты, укроп и целые чипсы. В отдельной пиалке смешиваем майонез с чесноком. Заправляем салат чесночным майонезом, солим по вкусу (помним, что чипсы и шпроты уже соленые) и очень бережно перемешиваем. Подаем немедленно, пока чипсы не потеряли свой хруст.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Лучший рецепт для выходных: фаршированный лаваш — сытно, быстро и очень вкусно
Общество
Лучший рецепт для выходных: фаршированный лаваш — сытно, быстро и очень вкусно
Легко, быстро и вкусно — все это про ленивую лазанью: понадобится пачка фарша и упаковка лаваша
Общество
Легко, быстро и вкусно — все это про ленивую лазанью: понадобится пачка фарша и упаковка лаваша
Не выбрасываю пластиковые бутылки с дачи: простые огородные хитрости, которые экономят деньги и время
Общество
Не выбрасываю пластиковые бутылки с дачи: простые огородные хитрости, которые экономят деньги и время
Свежая версия салата с крабовыми палочками: легко приготовить даже после работы за 10 минут
Общество
Свежая версия салата с крабовыми палочками: легко приготовить даже после работы за 10 минут
Этот салат со свеклой съедают первым: гости просят рецепт дважды
Семья и жизнь
Этот салат со свеклой съедают первым: гости просят рецепт дважды
еда
салаты
рыба
шпроты
чипсы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев оценил прогресс по мирному соглашению с Украиной
В Госдуме назвали самые популярные льготы для многодетных семей
Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины
В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ
Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США
Раскрыты детали массированной атаки на Ростовскую область
В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах
Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций
Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка
Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом
В Абу-Даби продолжились переговоры по Украине
Медведев объяснил, почему возможности США истощились
На главной улице Киева вспыхнул пожар
Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО
Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах
Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке
В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ
Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа
В США врачи сотворили чудо для мужчины без легких
Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.