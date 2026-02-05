Салат «Рига-Москва»: ностальгия на тарелке. Шпроты, сыр и помидоры — готовим обновленный хит советских застолий

Самый гениальный ход в этом рецепте — чипсы вместо сухариков или вареной картошки. Не нужно ничего сушить в духовке или варить. Просто открываешь пачку, и у тебя уже есть идеальный, обезжиренный хрустящий компонент с собственной дозой соли. Это кулинарный хакинг, решение уровня «почему я не додумался до этого раньше».

Для салата понадобится одна банка шпрот (около 200 г), 50 г простых картофельных чипсов, 5 средних помидоров, 1 зубчик чеснока, небольшой пучок укропа (примерно 10 г), 40 г сыра Гауда, 2 столовые ложки майонеза и соль по вкусу. Помидоры нарезаем некрупными дольками или кубиками. Сыр Гауду трем на крупной терке. Шпроты из банки слегка разминаем вилкой, не доводя до состояния пасты — пусть останутся кусочки. Укроп мелко рубим. Чеснок пропускаем через пресс или мелко трем. В просторной миске аккуратно, стараясь не превратить чипсы в крошку, смешиваем нарезанные помидоры, сыр, шпроты, укроп и целые чипсы. В отдельной пиалке смешиваем майонез с чесноком. Заправляем салат чесночным майонезом, солим по вкусу (помним, что чипсы и шпроты уже соленые) и очень бережно перемешиваем. Подаем немедленно, пока чипсы не потеряли свой хруст.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.