25 февраля 2026 в 03:50

Эти рыбные котлеты в сметане тают во рту — простой рецепт для тех, кто не любит сухую рыбу

Фото: D-NEWS.ru
Если вы не любите рыбу из-за сухости и специфического запаха, этот рецепт для вас. Сметана и зелень творят чудеса, делая блюдо ароматным, нежным и по-настоящему домашним.

Мелко нарезаю 400 г рыбного филе, один репчатый лук и пучок зелени. Смешиваю их в миске с одним яйцом, солю и перчу по вкусу. Из полученного фарша формирую небольшие шарики-котлеты. Обжариваю их на сковороде с 1 ст. л. растительного масла до золотистой корочки со всех сторон.

Все обжаренные котлеты перекладываю в жаропрочную форму, заливаю 100 г сметаны, при необходимости еще немного солю и перчу. Отправляю форму в разогретую до 200–220 °C духовку на 12–15 минут, пока соус не зарумянится, а котлеты не пропарятся. Подаю горячими, полив сметанным соусом из формы.

